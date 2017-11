Assessore Lazio: tavolo Calenda su Roma occasione da non perdere

Roma,(askanews) - Il tavolo su Roma del ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, è "un'occasione da non perdere" e il Lazio, in coerenza con il lavoro messo in campo a livello nazionale, "sta realizzando" il piano strategico della portualità e della logistica della regione. Ne è convinto l'assessore della Regione Lazio, Michele Civita, in occasione del tavolo "Logistica: connettere Roma per connettere l'Italia. La variante dei manager per la competitività" con il quale Federmanager Roma ha creato un momento di confronto tra i principali stakeholder della città e con i policy maker interessati al questo tema.

"La regione in coerenza con il piano strategico della portuali e della logistica fatto dal governo nazionale, noi stiamo realizzando il nostro piano per la mobilità e la logistica della Regione Lazio" ha detto Civita. "Che deve essere condiviso sennò diventa un'idea astratta e stiamo mettendo in campo le iniziative importanti, concrete che possono già attivare positive sinergie nel nostro territorio. Per noi è importante aiutare a infrastrutturare il territorio con nuove opere per unire porti aeroporti i tre distretti industriali, le aree di sviluppo e di distribuzione delle merci. E' evidente che un ruolo centrale ce l'ha l'area metropolitana di Roma".

"Poi c'è tutto il tema Fiumicino e Civitavecchia, poi stiamo lavorando sulle infrastrutture per collegare e valorizzare i centri logistici. Questo tavolo che il ministro Calenda ha offerto a tutte le istituzioni penso sia una occasione importante, noi non la vogliamo perdere. Abbiamo subito accolto la proposta del ministro Calende di aiutare con un lavoro comune la Città a superare una situazione di difficoltà e trovare insieme sinergie per favorire lo sviluppo delle attività più importanti che Roma ha, per fare in modo che sia sempre più accogliente e sbloccare progetti e idee su cui da anni si sta lavorando. Credo sia importante dare il massimo di contributo per fare in modo che questo tavolo sia positivo, collaborativo e produca risultati concreti per i cittadini".