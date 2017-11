Baban: migliorare il made in Italy ascoltando il consumatore

Scorzé (askanews) - Un cambiamento di atteggiamento delle Pmi italiane nei confronti delle tecnologie e dell'ascolto del consumatore. E' quello che ha auspicato Alberto Baban, presidente di Confindustria Piccola Industria, nel corso di un evento con Intesa Sanpaolo a Scorzè, in provincia di Venezia. "Dobbiamo passare - ha detto dal Business to Consumer al Consumer to Business".