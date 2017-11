Corrispondenze e rappresentazione: i sogni di Elisa Sighicelli

Torino (askanews) - Ufficialmente il tema della mostra di Elisa Sighicelli a Palazzo Madama a Torino è la relazione tra l'architettura e la luce, tra le sale dedicate al Barocco e il lavoro di una artista contemporanea. Ma a ben guardare, addentrandosi negli spazi dell'esposizione, si capisce che a queste letture se ne deve aggiungere un'altra, più vasta, che ha a che fare con l'idea stessa della rappresentazione e con i livelli di realtà. Perché le grandi fotografie che danno vita a questo "Doppio Sogno", fotografie di finestre e spazi dello stesso museo, che ora si collocano proprio all'interno del museo, sono qualcosa di narrativo, oltre che di artistico, qualcosa che parla del tempo, dei luoghi, dell'idea (illusoria) di realtà. A partire dalla grande finestra che è uno dei temi principali delle opere di Elisa Sighicelli. "Ho utilizzato questi vetri - ha spiegato ad askanews - come un filtro per inquadrare lo spazio. per cui da un dettaglio reale si crea una sorta di doppio sogno, nel senso che questo dettaglio reale viene trasformato in un paesaggio onirico".

Vengono in mente le Corrispondenze di Baudelaire, ma anche le riflessioni più moderne sullo strumento fotografico, oltre che naturalmente l'idea di un paesaggio ripensato all'interno, che mostra quanto possa essere astratta anche una rappresentazione che si suppone prettamente realistica. "La griglia della finestra - ha aggiunto l'artista - è diventata la griglia dei miei lavori, quindi la cornice della finestra è diventata la cornice delle fotografie, per cui si crea anche un effetto trompe-l'oeil per cui c'è una corrispondenza tra la finestra vera e la cornice".

Il gioco si completa poi con la scelta dei materiali su cui stampare le fotografie. "A me interessava molto, oltre all'immagine e al soggetto della fotografia - ha concluso Sighicelli - anche il modo in cui l'immagine esiste nella realtà, cioè il rapporto tra il soggetto della foto e il supporto su cui la foto è stampata. In mostra ci sono dei lavori stampati sul raso, proprio per rendere la fluidità dei riflessi fotografati".

Una fluidità che, per traslato, si trova anche nei lavori su cartongesso, nei quali la luce fotografata è rinforzata anche dall'intervento pittorico, in un fondersi di linguaggi e relazioni che a noi sembrano il punto più interessante e magnetico della mostra, aperta al pubblico di Palazzo Madama fino al 29 gennaio 2018.