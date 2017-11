Franceschini spiega la nuova legge sullo spettacolo dal vivo

Roma, (askanews) - "Dopo l'approvazione qualche mese fa della nuova legge sul cinema, oggi la Camera ha approvato definitivamente la legge sullo spettacolo dal vivo, un altro provvedimento atteso da molti anni, che non soltanto aumenta in modo consistente le risorse per tutti gli spettacoli dal vivo, ma prevede anche l'estensione dell'ArtBonus, dell'incentivo fiscale ad altre categorie, i teatri, prevede il tax credit per la musica, prevede il riconoscimento di molte forme di spettacolo che non lo avevano mai avuto, le rievocazioni storiche, i carnevali, e viene riconosciuto il ruolo fondamentale della canzone d'autore. Un passo avanti importante ed è anche politicamente importante che ai voti della maggioranza si sia aggiunto un atteggiamento molto aperto e molto disponibile di gran parte delle opposizioni". Così il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini.