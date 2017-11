La casa di famiglia: Guanciale, Gioli, Fresi fratelli pasticcioni

Roma (askanews) - Bugie, conflitti, incomprensioni ma anche riconciliazioni, alleanze e risate: l'attore Augusto Fornari esordisce alla regia con una commedia sulla famiglia, le sue complicazioni e la sua capacità di promuovere la trasformazione delle persone. Protagonisti de "La casa di famiglia", al cinema dal 16 novembre, sono quattro fratelli pasticcioni, che vendono la casa del papà in coma da cinque anni. Quando all'improvviso il genitore si risveglia la corsa per rimpossessarsi della villa e del suo arredamento ha effetti naturalmente comici. I protagonisti sono Libero De Rienzo, Lino Guanciale, Stefano Fresi e Matilde Gioli.

"Questo messaggio mi piace, il fatto che ci siano delle occasioni che permettano di sciogliere dei nodi che si sono creati a volte anche senza un motivo ben preciso".

"Io la famiglia parzialmente ce l'ho nel film, perché io e Augusto siamo stati parenti per un periodo perché mia sorella e suo fratello sono stati marito e moglie per parecchi anni, Lino nel film, da piccolo, è interpretato da mio figlio Lorenzo... Manca solo mia moglie praticamente".

Lino Guanciale, che nel film interpreta il fratello "guastatore", sulle famiglie di oggi dice: "Il modello tradizionale di famiglia è in crisi, ma secondo me è una cosa buona, perché la famiglia tradizionale oggi non riesce ad essere il luogo di questa sintesi di conflittualità, integrazione, accoglienza di cui si parlava prima. I tempi sono molto mutati, ma è bene che la famiglia come modello tradizionale sia in crisi, perché da questa crisi si possono elaborare modelli nuovi che riescano ad essere questa cosa per i nostri giorni. Perché evidente che la famiglia funziona quando è così, quindi viva la crisi".