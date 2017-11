Nicole Kidman inaugura la vetrina di Natale a Printemps Parigi

Parigi, (askanews) - Nicole Kidman inaugura l'allestimento di Natale dei grandi magazzini Printemps Haussmann a Parigi, in rappresentanza della maison Fendi.

"Quando ero piccola sono venuta qui con i miei genitori. Volevo fare shopping nel miglior negozio di Parigi e mi hanno detto "andiamo da Printemps Hausmann. Natale ha una qualità magica. E' magico anche celebrarlo qui in questo negozio meraviglioso. Soprattutto in questi momenti, che sono i più belli in una città, novembre, dicembre, penso che tutti i parigini siano d'accordo che sia il momento ideale per godere della bellezza e della forza di questa città, e l'unità di questo paese."

La celebrazione natalizia di Printemps ha richiesto un anno di lavoro: 11 scene per raccontare la storia di due bambini alla ricerca dei loro doni. Pierre Pellerey è il direttore del negozio: "L'allestimento di Natale è una tradizione parigina dal 1912. La inaugura Nicole Kidman che è un simbolo di eleganza, e l'eleganza è un valore di Printemps. Avremo dieci milioni di persone sul Boulevard Haussmann e due milioni di persone dentro il negozio. Fendi contribuisce durante l'anno ed è un partner di Printemps. Condividiamo gli stessi valori: eleganza, raffinatezza. Per questo è naturale lavorare con loro per questo allestimento".