Norimberga perfetta per le famiglie: più 27% di turisti italiani

Roma, (askanews) - Gli italiani, soprattutto le famiglie, sono sempre più attratti da Norimberga. La città tedesca, importante centro fieristico e patria dell'industria del giocattolo e del pittore rinascimentale Albrecht Duerer (1471-1528), offre diversi svaghi e appuntamenti per visitarla: dal Museo del giocattolo ai mercatini di Natale, e ancora lo Zoo, il Playmobil Fun Park e l'evento musicale Klassik Open Air (luglio e agosto). Non mancano le attrazioni per il palato, come le salsicce (die N rnberger Bratwurst) e il panpepato (der Lebkuchen).

Yvonne Coulin, direttrice del Centro Congressi e Ufficio Turistico di Norimberga (CTZ N rnberg), intervistata al termine di un evento stampa a Roma, ci ha spiegato:

"Gli italiani ci amano, perché abbiamo uno sviluppo oltre il 25% quest'anno già, nei mesi di luglio e agosto abbiamo un aumento di oltre il 50% pernottamenti dall'Italia per Norimberga".

L'Italia è il secondo paese per numero di pernottamenti esteri a Norimberga: da gennaio ad agosto 2017 gli italiani che hanno fatto tappa nella seconda città bavarese sono aumentati del 27,9%. Facilitati anche dai collegamenti di Ryanair (giornalieri da Roma e Milano, due volte la settimana da Bari e Palermo). Tra le mete preferite i mercatini di Natale:

"Il Christkindlesmarkt è per gli italiani importante, vogliono vedere il mercatino originale".

"Duerer è nato a Norimberga, si può visitare la sua casa, come abitava, come lavorava"

E per chi ama la storia ci sono da vedere il Memoriale del processo di Norimberga (con la sua Aula 600), il Museo nazionale germanico con il più grande mappamondo esistente e...

"Anche un museo che ha grande importanza: il Museo di documentazione. Si può studiare come si è stabilito Hitler in Germania, quali metodi usava, per capire la nostra storia, di Norimberga e anche della Germania".