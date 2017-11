Nuova Delhi ancora avvolta nello smog, chiuse le scuole

Nuova Delhi, (askanews) - Le autorità di Nuova Delhi hanno deciso di chiudere tutte le scuole materne ed elementari a causa della cappa di smog che soffoca la capitale indiana e i suoi 20 milioni di abitanti.

Per il secondo giorno consecutivo una densa nebbia avvolge la megalopoli e penetra fino nelle gallerie della metropolitana, con i pedoni che tentano invano di proteggersi con maschere o foulard davanti a naso e bocca, mentre i livelli di inquinamento superano di 70 volte la soglia stabilita dall'Organizzazione mondiale della sanità.

Il livello delle polveri sottili (PM2,5) registrato mercoledì a Delhi è tra 400 e 700. L'Oms raccomanda di non oltrepassare i 25 per non avere ripercussioni sulla salute umana.