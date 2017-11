Pensioni, nuove professioni per evitare conflitto generazionale

Milano (askanews) - In un Paese ancora afflitto da una disoccupazione giovanile al 35 per cento, percentuale tra le più alte d'Europa, e da una bassissima natalità, nei corridoi degli enti previdenziali si aggira uno spettro, quello del conflitto generazionale. Il rischio cioè che nel giro di pochi anni a ogni lavoratore attivo corrisponda un pensionato da mantenere con i propri contributi, lasciando in tasca al più giovane soltanto le briciole.

Se ne è parlato al primo Forum Nazionale dei commercialisti ed esperti contabili, al quale è intervenuto il presidente della Cassa nazionale di previdenza dei ragionieri, Luigi Pagliuca: "Il conflitto generazionale esiste, ma esiste nella misura in cui c'è la crisi del sistema Paese. Nel momento in cui il Paese è in crisi le aziende sono in crisi, se le aziende sono in crisi siamo in crisi come professionisti e se i professionisti sono in crisi sono in crisi le casse. Noi stiamo contando molto, come Cassa ragionieri, sullo sviluppo della professione dell'esperto contabile, un professionista che è in grado di assistere a tutti gli effetti l'imprenditore, ma che ha il vantaggio di accedere alla professione due anni prima rispetto al commercialista perché anzichè avere la necessità di avere la laurea quinquennale gli è sufficiente quella triennale".

Una strada, quella delle nuove figure professionali, che può essere un modello anche per altre casse, come ha evidenziato il presidente della Commissione bicamerale di controllo sulle attività degli enti di previdenza, Raffaele di Gioia: "Dobbiamo fare in modo che alcune figure professionali che oggi non sono iscritte alle casse, quindi sono in un limbo, vengano iscritti e di conseguenza diano a queste casse quella sostenibilità che la Legge Fornero andava a definire".

D'altra parte le avvisaglie di un clima rovente nel rapporto tra generazioni sono già presenti nel dibattito pubblico e impongono massima attenzione da parte della politica.