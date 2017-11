Previdenza, Sesana (Generali): con Welion puntiamo sui giovani

Milano (askanews) - Si chiama Generali Welion, la nuova società di servizi che si occuperà di welfare integrato, cioè previdenza, sanità e flexible benefits, per famiglie, imprese e lavoratori. Marco Sesana, country manager e amministratore delegato di Generali Italia, ha spiegato il progetto in occasione del 19esimo Annual Assicurazioni del Sole 24 Ore a Milano. "Metteremo come focus della società il welfare allargato a tutti questi settori investendo 50 milioni di euro sino al 2021 e ci aspettiamo una crescita dei premi salute del 25% in questo arco temporale. Noi siamo già molto presenti nel settore del welfare integrato, siamo leader di mercato, abbiamo complessivamente circa 3 miliardi di premi nel settore, contiamo di farli crescere e soprattutto di dare al cliente un servizio e una relazione molto migliore di quella di oggi. Lavoriamo con delle startup in modo innovativo per trovare più servizi e facilità nel modo in cui ci rapportiamo ai clienti. Per noi i giovani sono un target importante, quelli che si affacciano nel mondo del lavoro e quelli che ci sono già da tempo. Dobbiamo cominciare a pensare come loro quindi abbiamo fatto un accordo con i sindacati per assumere 100 giovani da qui al 2019 e insieme a loro penseremo ai servizi adatti alle nuove generazioni".