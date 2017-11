Squalo di almeno 7 metri avvistato a largo di Rimini e Fano

Rimini (askanews) - La scena sembra tratta da uno dei film di maggior successo del genere thriller degli anni '80: lo Squalo. Però stavolta è tutto vero e, cosa ancora più incredibile, siamo in Italia, al largo della costa romagnola tra Rimini e Fano dove, per diverse volte, tra fine ottobre e i primi di novembre 2017, è stato avvistato questo enorme squalo, mentre nuotava non lontano dalla riva.

Secondo i pescatori, che hanno filmato il predatore con il cellulare pubblicando il video su internet, potrebbe essere lungo circa 7 metri; dimensioni non certo usuali per un pescecane in queste zone dell'Adriatico.

La Guardia Costiera ha raccomandato di ridurre al minimo le attività sportive e ricreative in acqua in tutta la zona e ha chiesto a cittadini e turisti di usare la massima cautela, ritenendo attendibili le segnalazioni.

Secondo gli esperti potrebbe trattarsi addirittura di uno squalo bianco: la sua presenza nel Mediterrano non è così rara, però difficilmente esemplari così grossi si spingono così a Nord, preferendo le acque più calde e popolate di pesce del Sud e delle isole.