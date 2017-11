Twitter, cinguettii da 280 caratteri anche in italiano

San Francisco (askanews) - Twitter ha annunciato di essere pronto ad espandere la possibilità di scrivere 280 caratteri a più lingue.

L'azienda americana ha pubblicato i dati della ricerca avviata a settembre, per decidere se eliminare il limite dei 140 caratteri, un tratto distintivo di Twitter sin dal suo esordio nel mondo dei social network. Nei prossimi giorni eliminerà questa limitazione nei linguaggi che fanno maggior fatica ad essere brevi: tra questi non ci saranno di sicuro il cinese, il giapponese e il coreano, che non hanno bisogno di maggiore spazio.

La libertà di scrivere di più dovrebbe consentire agli utenti di pubblicare più cinguettii senza perdere tempo a tagliare e limare i messaggi. Inoltre, video, foto, link non saranno più considerati nel conto sul limite di caratteri consentiti.

Allo stesso tempo i tweet più lunghi tendono ad avere più like e retweet. Tra le lingue comprese nel cambiamento c'è anche l'italiano che dai prossimi giorni vedrà arrivare sulla piattaforma il nuovo limite dei 280.