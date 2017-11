Undicesimo lancio di successo per il razzo italiano Vega di Avio

Kourou (askanews) - Undicesimo lancio di successo per il razzo spaziale europeo Vega - progettato e realizzato in Italia dalle industrie Avio, di Colleferro, alle porte di Roma - che ha consolidato il suo primato mondiale in termini di precisione e affidabilità.

In questa sua terza missione per l'anno 2017, Vega ha messo in orbita il satellite Mohammed VI-A per l'osservazione della Terra, realizzato da Thales Alenia Space e Airbus per il Marocco.

La missione è partita dal centro spaziale europeo di Kourou, in Guyana francese, il 7 novembre alle ore 22:42 (le 02:42 dell 8 novembre in Italia).

"Vega continua il suo tack-record di successi consecutivi - ha commentato Giulio Ranzo, amministratore delegato di Avio - siamo orgogliosi di aver contribuito a dare accesso allo Spazio ad un nuovo Paese, il Regno del Marocco. Questo risultato, che conferma l efficacia della collaborazione con Arianespace e con i partner industriali europei. L elevato livello di fiducia presso i clienti, peraltro, ha portato Arianespace a siglare recentemente un nuovo contratto per sei lanci di Vega e quattro di Vega C, per un totale di dieci voli tra il 2019 e il 2021. Nel frattempo nei nostri stabilimenti di Colleferro, continuiamo a sviluppare lanciatori sempre più performanti: dopo aver completato anche il secondo involucro del P120, siamo pronti per il tiro al banco del primo motore Z40, secondo stadio del Vega C".