Usa, sindaco De Blasio vince le elezioni e sfida subito Trump

New York (askanews) - E' stato rieletto alla guida di New York,

Bill de Blasio. Pronto al secondo mandato, dopo i ringraziamenti di rito, il sindaco della Grande Mela ha subito sfidato il presidente Donald Trump, uscito con le ossa rotte dalle urne delle elezioni locali in Virginia e New Jersey, a un anno esatto dalla sua vittoria. "Questa sera, New York ha mandato un messaggio alla Casa Bianca. Il nostro messaggio è che non si possono voltare le spalle ai valori della propria città, perchè la vostra città combatterà".

Il sindaco di New York, che ha incentrato tutta la propriacampagna elettorale sulla difesa dei newyorkesi, ha ottenuto il 66,1% dei consensi contro il 28,1% della rivale repubblicana Nicole Malliotakis.

Tra gli applausi dei suoi sostenitori, al Brooklyn Museum, De

Blasio, italo-americano di 56 anni, ha aggiunto: "Noi difenderemo

il sistema sanitario. Difenderemo gli immigrati (...) perchè

quando vengono attaccati, siamo tutti attaccati!". Il 38% della

popolazione newyorchese è di origine straniera.

De Blasio è il primo esponente democratico a ottenere un secondo

mandato alla guida della capitale finanziaria americana negli

ultimi 32 anni. "Cari amici abbiamo fatto la storia oggi. Ma vi prometto che non sarà l'ultima volta, questo è l'inizio di una nuova era, con una leadership progressista democratica a New York per tanti anni a venire".