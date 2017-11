Virginia Perbellini, da X-Factor al live show di Intesa-Sanpaolo

Cremona (askanews) - È la 23enne Virginia Perbellini, seconda eliminata di X-Factor 2017, la protagonista della seconda serata di "Diamo spazio alle passioni", l'iniziativa di Intesa Sanpaolo, main sponsor del popolare talent di Sky, che prevede 8 appuntamenti musicali dal vivo nelle filiali, trasformate in veri e propri live stage.

Palcoscenico dell'evento di martedì 7 novembre 2017, la nuova filiale di piazza Stradivari, a Cremona, città che con la musica va a braccetto, anche grazie alla centenaria tradizione liutaria, patrimonio mondiale dell'Unesco. Paolo Graziano, direttore regionale Lombardia di Intesa-Sanpaolo.

"Qui a Cremona - ha spiegato - siamo in un nuovo modello di filiale di Intesa-Sanpaolo, una filiale che ha rimosso le barriere e che è più come una piazza di una città infatti è caratterizzata da locali ampi, accoglienti e da un tavolo in cui sovente s'incontrano eventi, incontri, idee che si incontrano. Per noi l'idea della condivisione è quella che ha motivato la nascita di queste filiali. Lo sharing, la condivisione della musica e delle idee ha portato alla nascita di queste filiali".

E la musica, a tutto tondo, è stata l'elemento centrale della serata cremonese, dapprima con Micol Picchioni, l'arpista rock e poi con l'attesissima esibizione di Virginia Perbellini.

"Il fatto di poter avere un contatto così diretto con il pubblico - ha spiegato - è una cosa bellissima perché ti confronti con le persone che sono venute ad ascoltarti per la tua musica".

Laureata in Economia e commercio, Virginia ha assecondato la sua passione per la musica senza tralasciare gli studi. Ma ora, dopo l'esperienza di X-Factor è pronta fare il grande salto nel mondo dello spettacolo, anche come cantautrice.

"Ho raggiunto un traguardo grande che era quello che voleva mio papà e da adesso in poi posso scegliere cosa realmente mi piace e penso che si sia capito con questo percorso, nonostante sia stato un percorso breve, continuerò e non mollerò perché X-factor è una bellisima esperienza, un grosso trampolino di lancio ma sempre un gioco, e quindi da adesso in poi sarà il mondo reale a parlare".

Nel corso delle 8 serate gratuite e aperte al pubblico previa registrazione sul sito web palco.it i cantanti si esibiscono dal vivo e incontrano i propri fan per selfie e autografi.

Dopo Torino e Cremona, "Diamo spazio alle passioni" proseguirà a Bologna il 14 novembre, a Venezia il 21, a Pisa il 28, a Palermo il 5 dicembre e a Lecce il 12. Il 15 dicembre invece il live show sarà a Milano, città che il 25 novembre, nella filiale di Via Verdi, ospiterà anche un evento straordinario nel quale saranno proposti i brani inediti dei protagonisti dell'undicesima edizione di X-Factor.

