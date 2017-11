A Remo Ruffini di Moncler il premio EY Imprenditore dell'Anno

Milano, (askanews) - È il presidente e Ad di Moncler, Remo Ruffini, il vincitore nazionale della XXI edizione del premio EY imprenditore dell'anno. Il premio, consegnato durante una cerimonia a piazza affari, è stato assegnato a Ruffini "per aver rilanciato il marchio a livello internazionale e aver creato uno dei più importanti gruppi italiani della moda, contribuendo ad esportare il prestigio del made in Italy nel mondo". Il numero uno di Moncler, Remo Ruffini: "Un riconoscimento importante per Moncler di sicuro, una storia di pochi anni ma intensa. Speriamo che sia solo una tappa".

Durante l'evento è stato presentato l'EY Growth Barometer 2017 -

Italy, da cui emerge che il 52% delle medie imprese italiane punta a una crescita fra il 6% e il 10% annuo nei prossimi anni. L'Ad di EY Italia, Donato Iacovone: "Il premio per noi è un riconoscimento alla miglior imprenditoria italiana. La facciamo ormai da 21 anni e devo dire che ogni anno scopriamo nuove aziende. Il barometro esprime una grande fiducia da parte degli imprenditori verso il futuro e verso gli investimenti che andranno a fare per cogliere le opportunità che il futuro offre".

Fra gli altri riconoscimenti EY, da segnalare il premio Family

Business, per le imprese famigliari, assegnato a Marco Nocielli alla guida del gruppo Epta che realizza banchi frigoriferi per alimenti e che punta a raggiungere 1 mld di ricavi al 2020 lasciando la porta aperta a un possibile sbarco in Borsa. "E' un premio che ci rende orgogliosi di poter essere un esempio di passaggio generazionale e che può dare anche l'idea, lo spunto ad altri per poter percorrere una strada di egual successo", ha dichiarato Nocielli.

Infine focus anche quest'anno sull'internazionalizzazione con il premio Globalization assegnato a Adolfo Guzzini presidente di

iGuzzini, mentre per il premio Start up la giuria presieduta da Gianni Mion ha scelto Instal.