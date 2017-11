A Samantha Cristoforetti la laurea ad honorem in Bioingegneria

Pavia (askanews) - L'astronauta italiana dell'Esa, Samantha Cristoforetti, capitano pilota dell'Aeronautica Militare, ha ricevuto giovedì 9 novembre 2017 la laurea honoris causa in Bioingegneria dall'università di Pavia, per "il valore scientifico delle sue ricerche in orbita".

La cerimonia, al cospetto del Rettore, Fabio Rugge, si è svolta nell'Aula Magna dell Università di Pavia, in occasione delle celebrazioni per i 50 anni della facoltà di Ingegneria. Il presidente della Facoltà d'Ingegneria, Lalo Magni ha dato lettura della motivazione.

"L'attività svolta dal capitano Samantha Cristoforetti in condizioni operative e ambientali fuori del comune - ha detto - dimostra in modo chiaro e circostanziato come le sue competenze tecnico-scientifiche siano di eccellente profilo e rientrino nelle competenze specifiche dell'alta qualificazione prevista dal corso di laurea magistrale in Bioingegneria".

Dopo la consegna del diploma e del tocco, Samantha Cristoforetti, entrata a far parte del corpo accademico dell'Università di Pavia, acquisendo i privilegio di "comes palatinus", ha tenuto una lectio doctoralis dal titolo "Ricerca biomedica sulla Stazione Spaziale Internazionale".