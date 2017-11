Colombia, distesa da record di cocaina: 12 tonnellate sequestrate

Apartado (askanews) - Il presidente colombiano Juan Manuel Santos ha annunciato un sequestro record di cocaina in Colombia: 12 tonnellate di droga. "In 40 anni di lotta al narcotraffico mai ne avevamo sequestrato una simile quantità ", ha dichiarato. Il carico, appartenente al cartello del Golfo, è stato individuato ad Apartado, in un'area di produzione di banane nel dipartimento di Antioquia, nel nord est del paese. Il valore sul mercato si aggira sui 360 milioni di dollari.