Di Maio: supereremo il 35%, chiederemo l'incarico a Mattarella

Roma (askanews) - "Il Rosatellum è una legge elettorale fatta per non far vincere nessuno e per far mettere insieme Fi e Pd e fare il 51% in Parlamento, ma loro il 51% non ce l'hanno

perché noi arriveremo oltre il 35%". Lo ha detto il vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio, candidato premier M5s, a margine di un convegno sui comuni a Montecitorio.

"Il nostro obiettivo - ha aggiunto - è fare in modo che Pd e Fi non possano fare l'inciucio: saremo la prima forza politica del paese, chiederemo l'incarico a Mattarella, ci presenteremo al Parlamento e chiederemo la fiducia".