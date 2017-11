Farinetti: Renzi non mi ha deluso, politica problema più piccolo

Bologna (askanews) - "No non sono deluso" da Renzi ma "perdiamo già un sacco di tempo a parlare di queste menate, non stiamo qui a parlare del problema più piccolo dell'Italia che è la politica, parliamo di robe importanti". Così Oscar Farinetti, patron di Eataly, ha parlato a margine dell'inaugurazione di Fico Eataly World a Bologna, aperto in anteprima alla stampa.