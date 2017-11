Kevin Spacey tagliato dal film di Ridley Scott, arriva Plummer

Los Angeles (askanews) - "Cut": Kevin Spacey sarà tagliato e al suo posto ci sarà Christopher Plummer nel film "Tutti i soldi del mondo" di Ridley Scott. Dopo la bufera sull'attore premio Oscar per "I soliti sospetti" e "American Beauty" scatenata dalle accuse di molestie sessuali, la produzione ha estromesso l'attore. Le scene girate da Spacey saranno cestinate. Si tornerà quindi sul set e in sala di montaggio per mantenere il 22 dicembre come data d'uscita della pellicola.

"Tutti i soldi del mondo" racconta la storia vera del rapimento di John Paul Getty III e il disperato tentativo di sua madre di convincere a pagare il riscatto il nonno miliardario (prima interpretato da Spacey e ora da Plummer).

Secondo Ridley Scott la presenza di Spacey avrebbe danneggiato tutta la produzione. Plummer, premio Oscar nel 2012 per il film "Beginners", sarebbe stata già in origine la prima scelta per interpretare il ruolo di Paul Getty sr. Ma la Sony avrebbe virato poi su un nome più importante. Da qui la scelta di Spacey, poi il dietrofront della produzione, sulla scia di una scelta analoga da parte di Netflix che intende escludere Spacey da "House of Cards". I reshoot delle scene già girate sono programmati per le prossime due settimane.