Le proposte dei manager per Roma, Gargano: tavolo Roma occasione

Roma, (askanews) - Il management industriale del Lazio è pronto a offrire un contributo al rilancio della Capitale attraverso un piano sulla logistica per connettere Roma con l'Europa. Delle proposte dei manager si è parlato al tavolo "Logistica: connettere Roma per connettere l Italia. La variante dei manager per la competitività", con il quale Federmanager Roma ha creato un secondo momento di confronto, dopo quello organizzato lo scorso anno, tra i principali stakeholder della città e con i policy maker interessati. A spiegare la posizione di Federmanager Roma ad Askanews è il suo presidente, Giacomo Gargano.

Ricordiamo cosa propone Federmanager sul tema della logistica per Roma: "Tre i punti fondamentali: il polo di Santa Palomba, l'integrazione e l'aumento delle attività aeroportuali e il tema di Civitavecchia anche il porto he sta diventando importante dal punto di vista turistico deve diventare anche un polo importante su scambio merci."

In quest'anno cosa concretamente è stato fatto, e notate un cambio di clima? "Come al solito in Italia c'è un sistema di burocrazia che tende a bloccare anche le iniziative più interessanti. Tenendo conto però che è partito il tavolo per Roma e riteniamo che anche noi dovremmo partecipare a quel tavolo tenendo conto delle competenze che abbiamo, abbiamo manager diffusi in tutte le aziende del Lazio, tutti i manager delle municipalizzate regionali fanno parte della federazione. Abbiamo le competenze e chiesto al ministero e credo che nei prossimi giorni dovremo incontrarci".

Questo incontro arriva a qualche mese dalle elezioni. Si rischia di dover ricominciare tutto da capo? "Il tavolo per come è stato strutturato dovrebbe bypassare le persone per cui se il prossimo governo, questo o un'altro, se c'è la buona volontà delle parti si potrà tenere in piedi il tavolo. Nessuno ha la sfera di cristallo quindi vedremo" conclude Gargano.