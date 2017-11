Mitsubishi lancia la Eclipse Cross, svolta con il primo Suv coupé

Barcellona (askanews) - Arriva in Europa la Eclipse Cross, il primo Suv coupé della Mitsubishi. Per il gruppo giapponese, che nel 2017 ha compiuto 100 anni nel settore auto, è una macchina che segna un cambio di passo importante. Il direttore generale di Mitsubishi Italia, Moreno Seveso.

"Eclipse Cross - spiega Seveso - è il primo modello in questo nuovo contesto. E' un modello di svolta sia dal punto di vista del design sia dal punto di vista tecnologico. Il design esterno già lo dimostra: la base del frontale è il nuovo concetto Dynamic Shield, questo scudo che avvolge e protegge i passeggeri della vettura".

In un test drive in Catalogna abbiamo provato la nuova macchina, che al piacere di guida unisce un design accattivante e tecnologia d'avanguardia. Perché Mitsubishi scommette su quest'auto per raggiungere un posizionamento più ambizioso del brand, sfidando la concorrenza nel segmento in forte crescita dei Suv coupé.

"E' una vettura - sottolinea il dg di Mitsubishi Italia - che nasce con una motorizzazione completamente nuova, un 1.5 turbo benzina a iniezione diretta da 163 cavalli. E nel corso dei prossimi 10 mesi verrà affiancata da una motorizzazione 2.2 turbo diesel. Ambedue le versioni avranno in dotazione un cambio automatico a otto marce, oltre che il cambio manuale a sei marce, e gli allestimenti saranno suddivisi su cinque livelli".

La Eclipse Cross sarà lanciata a fine 2017 in Europa, invece che in Giappone. E anche questa è una novità per la Mitsubishi Motors, che da quest'anno è entrata a far parte del gruppo Renault-Nissan. In Italia sarà in vendita da gennaio, a un prezzo base sotto i 25mila euro.

"La vettura - aggiunge Seveso - probabilmente a regime, quando avrà tutte le motorizzazioni disponibili, supererà le 80mila vetture vendute in Europa, di cui circa il 10% la parte che spetta all'Italia. E' un numero interessante, importante, in un segmento in continuo sviluppo che è quello dei compact Suv e crossover. Il nome stesso lo dice, Eclipse Cross: è un crossover, anche se grazie al design da coupé richiama un po' quello che è stato il coupé storico di Mitsubishi, che si chiamava Eclipse".