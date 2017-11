Piervincenzi: "Naso rotto serva a riaccendere le luci su Ostia"

Roma, (askanews) - Sta bene Daniele Piervincenzi, il giornalista di Nemo (programma Rai) aggredito da Roberto Spada, membro della famiglia Spada, nota alle cronache per diverse inchieste giudiziarie. L'abbiamo intervistato all'indomani dell'aggressione, proprio davanti alla sede della Rai di Viale Mazzini. "Sto bene, tutto a posto a parte il naso rotto. Il dolore è passato, la paura anche. Non vedo l'ora di tornare a fare il mio mestiere".

"Ho avuto la solidarietà confortante e immediata di tutti, soprattutto da parte della Rai, il servizio pubblico l'ho sentito subito. Quando sono entrato in ospedale è venuto Mario Orfeo e tutti i colleghi mi hanno dato la forza per rimettermi in piedi subito".

Racconta come è avvenuta l'aggressione: "Nulla lasciava presagire questa reazione da parte dello Spada, anzi rideva e sembrava disponibile a rispondere alle domande, domande banali di politica, sulle elezioni di Ostia. Non so cosa gli è scattato in testa, la mia è stata una reazione incredula, non ci credeva. Il filmaker, Edoardo Anselmi, ha protetto la telecamera, mentre veniamo picchiati. È stata una brutta esperienza, ma spero che questa esperienza possa riaccendere le luci su Ostia, su quel quartiere difficile di Ostia, con tante persone però che vogliono rimettersi in piedi. Tante persone che credono nella rinascita di Ostia. Se un naso rotto può riaccendere le luci su Ostia ben venga".