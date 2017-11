Regali last minute per 5 milioni italiani, eBay anticipa Natale

Milano (askanews) - Sono quasi 5 milioni gli italiani che quest'anno compreranno all'ultimo i regali di Natale, con 44 milioni di doni acquistati last minute per un totale stimato di 1 miliardo di euro potenzialmente spesi in doni mal pensati. Lo dice una ricerca di eBay sui comportamenti d'acquisto realizzata da Tns: ogni persona farà in media 9 regali con un budget medio totale di 211 euro, ma il 54% del campione inizierà a muoversi per lo shopping solo a partire da dicembre e il 23% di questi concentrerà l'acquisto addirittura nella settimana prima di Natale. Irina Pavlova, responsabile comunicazione di eBay in Italia. "Noi abbiamo deciso di combattere questa attitudine last minute quindi abbiamo lanciato un'iniziativa che si chiama Regali first minute per aiutare gli italiani a scardinare le abitudini dell'ultimo secondo. L'iniziativa si compone di 3 elementi: il primo, sviluppato con l'aiuto dello psicologo Luca Mazzucchelli, si articola in 4 semplici step per fare i regali o affrontare lo shopping in anticipo senza stress".

Il percorso fornisce soluzioni pratiche: gioca d'anticipo e predisponi un piano d'azione ragionato per i tuoi acquisti; facilitati la vita minimizzando in maniera strategica il dispendio di tempo e lo sforzo dedicato; entra nella psicologia del destinatario per un regalo che ne rispecchi i desideri; usa piccoli accorgimenti per rendere l'esperienza indimenticabile.

"Il secondo elemento è una serie di offerte imperdibili su eBay dal 9 al 12 novembre con sconti importanti, sono idee regali, con ulteriore buono sconto del 10% su tutti i prodotti fino a massimo 100 euro. Gli italiani adorano l'elettronica con smartphone e Playstation, ma anche moda, abbigliamento e accessori e casa che quest'anno è tra gli articoli più acquistati".

Tra le possibilità di acquisto in anticipo c'è sempre il Black Friday, che per il 40% degli intervistati sarà occasione per fare i regali: dal 20 al 27 novembre saranno disponibili su eBay.it migliaia di offerte con uno sconto fino al 60%. Grazie alla partnership con Agos gli utenti di eBay potranno anche richiedere anche un prestito personale fino a 1.000 euro con rimborsi in 10 rate a tasso zero.