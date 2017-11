Una 'Macroregione' al Centro turistico dell'Italia

Roma, (askanews) - Una macroregione nel Centro Italia, formata da Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, con un'unica grande offerta turistica che punta al Cuore dell'Italia, con il coordinamento di ENIT, l'Agenzia Nazionale del Turismo, ed un progetto presentato al World Trade Market di Londra, uno dei più importanti eventi per l industria turistica a livello mondiale, di cui l'Italia è stato premier partner. A raccontare il Centro Italia è Roberta Milano, Direttore Marketing

Digitale ENIT.

"L'obiettivo è dimostrare come questi luoghi abbiano la capacità di immergere i turisti in un mondo che ha tantissimo da offrire, e che ha tantissime attrazioni. Noi racconteremo in soggettiva attraverso una campagna d'immagini e uno spot questo concetto: non solo Centro d'Italia, ma centro di una serie di esperienze incredibili che hanno a che fare con natura, cultura, atrte, sport, outdoor,... una serie di attrazioni che in altri luoghi d'Italia in così pochi chilometri è impossibile trovare".

Le Vie Blu, un web reportage dall Adriatico al Tirreno è un vero e proprio tour multimediale dall' Adriatico al Tirreno. Un racconto che, seguendo il tema guida dell'acqua, si snoda "da

mare a mare" e costeggia fiumi, fonti, laghi e cascate che puntellano le quattro regioni protagoniste. E le scoperte sono sorprendenti, come spiega Stefano Ardito, giornalista e scrittore, autore di numerosi libri e saggi dedicati al turismo.

"Quello che è estremamente interessante è scoprire che la bellezzza naturale va poi di pari passo con una ricchezza di storia e monumenti altrettanto soprendente, come Roccacalascio o come gli eremi della Maiella, o i borghi delle quattro regioni... Straordinario!".

Articolato in quattro sezioni principali - borghi, delizie, mestieri e natura - il web

reportage accompagna il visitatore attraverso il territorio e le sue eccellenze, con video, immagini, mappe e testi capaci di ispirare l utente e accompagnarlo nella costruzione del

"proprio", personale itinerario di scoperta. Il tutto si può trovare sul sito www.levieblu.it