Abraham Yehoshua: serve un solo Stato per Palestina e Israele

Roma, (askanews) - C'è un solo modo per evitare l'apartheid in Medio oriente: israeliani e palestinesi devono convivere in un unico Stato. Lo dice il celebre scrittore e drammaturgo israeliano Abraham Yehoshua, intervistato a margine della consegna dei premi Feltrinelli all'Accademia dei Lincei a Roma. Secondo Yehoshua, "La situazione mediorientale è molto complicata. Da parte degli intellettuali israeliani c'è sempre stata una critica al governo basata su una questione etica, non solo politica. Dobbiamo continuare a lottare contro l'estremismo nel governo e nella politica israeliana di fronte al conflitto palestinese che va risolto".

Sarà possibile la pace nei prossimi anni? "Credo che la soluzione sia avere un solo Stato. Non possiamo più creare una soluzione a due Stati; dobbiamo vivere nell'ugualglianza ed evitare l'apartheid; questa è la cosa più importante".