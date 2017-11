Anche i giovani ricercatori premiati coi Feltrinelli ai Lincei

Roma, (askanews) - Posti in piedi nella Palazzina dell'Auditorio in via della Lungara a Roma per la cerimonia di inaugurazione del nuovo Anno Accademico dei Lincei, il 415° dalla costituzione, durante la quale sono stati conferiti i distintivi con la Lince a 22 nuovi soci (14 italiani e 8 stranieri) e consegnati i Premi Feltrinelli, considerati per prestigio i Nobel Italiani.

Quest'anno i premi riservati ai cittadini italiani (del valore di 65mila euro ciascuno) sono stati conferiti a 4 personalità di spicco per Poesia, Storia del cinema, Filologia e Letteratura e Scienze. Il Premio Internazionale per la Narrativa, del valore di 250mila euro, è stato assegnato allo scrittore Abraham B. Yehoshua. Di pari valore ciascuno dei due premi assegnati all'ASMES Onlus "per un'impresa eccezionale di alto valore morale e umanitario" e alla Fondazione "Francesca Rava"-N.P.H. Italia Onlus (premio straordinario per un'impresa eccezionale di alto valore morale e umanitario conseguente al sisma).

L'edizione 2017 dei Premi Antonio Feltrinelli segna una importante novità, come spiega il presidente dell'Accademia dei Lincei, prof. Alberto Quadrio Curzio: "Quest'anno i Premi Feltrinelli sono stati caratterizzati soprattutto da una novità straordinaria e cioè il conferimento di 4 Premi Feltrinelli Giovani a studiosi italiani sotto i 40 anni di età che abbiamo attribuito alla Medicina, all'Astronomia, alla Fisica e alla matematica. Sono giovani - prosegue - due dei quali hanno studiato e operano in Italia come docenti, gli altri due hanno studiato in Italia e operano all'estero. Un grande risultato per la prima volta nella storia dell'Accademia dei Lincei. Non meno importanti sono stati i Premi diciamo 'senior', tra i quali quello per Yehoshua, Premio Internazionale per la Narrativa che ha portato tra di noi un messaggio di etica civile, di prospettiva di promozione umana, di pace che certamente - conclude il presidente del Lincei - per la situazione israelo-palestiniana è di grande importanza".