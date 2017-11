@AstroSamantha strega gli studenti del politecnico di Milano

Milano (askanews) - Dalla laurea honoris causa in Bioingegneria a Pavia, al saluto ai giovani alunni della scuola "Candia" e alla sua ex insegnante Suor Grazia, fino all'incontro con oltre mille persone tra studenti, docenti e appassionati al Politecnico di Milano e al simpatico siparietto con la professoressa Amalia Ercoli Finzi, la "mamma" della sonda Rosetta. L'astronauta italiana dell'Esa e capitano pilota dell'Aeronautica militare, Samantha Cristoforetti giovedì 9 novembre 2017 è stata impegnata in piccolo tour de force in Lombardia.

Nelle aule del Politecnico @AstroSamantha ha risposto alle domande dei presenti, raccontando l'esperienza di viaggiare nello Spazio e il suo rapporto con la tecnologia, introdotta da Annalisa Dominoni, docente di Product-System Design e Michèle Lavagna, docente di Space Mission Analysis and Design che hanno fornito spunti di riflessione su come cambia e come è cambiato il rapporto dell uomo con il concetto di futuro.

L'incontro al Politecnico fa parte del ciclo "Arte e Scienza" che prevede una serie di dialoghi tra i docenti dell'ateneo milanese e personaggi famosi sugli intrecci tra creatività e tecnologia, sui rapporti con la memoria e le tradizioni, sugli scenari presenti e futuri della scienza, dell'etica e della società.

Samantha Cristoforetti, prima donna astronauta italiana, è stata sulla Stazione spaziale internazionale per 199 giorni, dal 23 novembre 2014 all'11 giugno 2015, per la missione di lunga durata "Futura", dell'Agenzia spaziale italiana.