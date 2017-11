Berlino, installazione di bus per ricordare il dramma di Aleppo

Berlino (askanews) - Tre bus, disposti in verticale, per ricordare il dramma di Aleppo. E' l'installazione realizzata davanti alla Porta di Brandeburgo a Berlino dall'artista tedesco-siriano Manaf Halbouni. "Nelle strade di Aleppo i bus erano usati come barricate contro i cecchini. Ho visto che da un lato di questi mezzi la gente continuava a vivere normalmente, dall'altra c'era la guerra. Mi è sembrato un potente simbolo di vita", ha spiegato l'artista. L'installazione è già stata portata a Dresda dove dei simpatizzanti della destra anti-Islam l'avevano danneggiata.