Calcio, Ventura: "Svezia forte ma andremo noi ai Mondiali"

Stoccolma (askanews) - Conto alla rovescia per lo spareggio mondiale per l'Italia che si appresta a giocare in Svezia. Il tecnico azzurro, Giampiero Ventura non potrà contare su Zaza che si è fatto male, ma l'Italia è pronta e determinata: "Grande rispetto per la Svezia, perché è una buona squadra, organizzata e con giocatori di qualità. Dall'altra parte c'è l'Italia che, con umiltà, vuole e andrà ai mondiali".

Anche Buffon sente la tensione e l'euforia del doppio match da dentro o fuori. "Io credo che tutte e due le squadre si trovino nella posizione migliore per performare. Noi con un po' più di pressione e loro magari un po' più alleggeriti".

Nello stadio al coperto di Solna, nella periferia di Stoccolma, gli azzurri scenderanno in campo con il modulo 3-5-2 col quale l'Italia ha battuto la Svezia agli europei nel 2016 vincendo uno a zero con rete di Eder.