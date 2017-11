Il Cammino Naturale dei Parchi: da Roma a L'Aquila

Roma, (askanews) - Un cammino-trekking che si sviluppa per 430 km complessivi e 25 tappe, articolate in moduli settimanali che possono anche essere percorsi singolarmente per raccogliere suggestioni di luoghi e storie di uomini e paesaggi.

E' il Cammino Naturale dei Parchi, che coinvolge due Regioni, Lazio e Abruzzo, e sei Aree Regionali Protette: Appia Antica, Castelli Romani, Monti Simbruini, Monti Lucretili, Monti Cervia e Navegna, Montagne della Duchessa, e il Parco Nazionale del Gran Sasso-Monti della Laga. Il Cammino attraversa ambienti sempre diversi, dalle pianure dell' Agro-Romano fino alle pendici dell Appennino Centrale, alla scoperta di valli e borghi, offrendo scorci e paesaggi che nulla hanno da invidiare ai percorsi tradizionali dei sentieri alpini.

L'iniziativa si inserisce nel quadro dell'offerta turistica di Enit con 'Centro Italia, emozioni intorno a te', un ventaglio di proposte che uniscono Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, per scoprire (o riscoprire) una serie di attrazioni naturali, paesaggistiche, culturali o enogastronomiche racchiuse in questa sorta di macroregione.

Per ulteriori informazioni: http://www.camminonaturaledeiparchi.it