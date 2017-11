Joe Bastianich e Giò Sada alla scoperta di New York

New York (askanews) - Joe Bastianich e Giò Sada ancora insieme, questa volta alla scoperta di New York, tra musica, cucina e tantissima ironia. I due sono protagonisti di uno spettacolare documentario on the road, questa volta lungo le strade della city per eccellenza. Il loro viaggio che vuole svelare la parte più autentica della metropoli americana sarà raccontato in Jack On Tour - From Lynchburg To NYC.

Dopo aver percorso lo scorso anno la Music Highway del Tennessee fino alla storica Distilleria di Lynchburg (la prima registrata negli USA), Joe e Giò visitano New York alla ricerca dello stesso spirito fatto di indipendenza, integrità, determinazione.

Il tutto, senza tralasciare la musica, con performance unplugged uniche eseguite nelle location più caratteristiche della metropoli, la cucina, con alcuni curiosi food tips di Bastianich, e l'"anima artigianale" che permea molte attività della Grande Mela.

New York è la città di Joe Bastianich: qui è cresciuto, ha avviato la sua carriera di restaurant man e si è appassionato alla musica. Sarà proprio Joe a condurci con Giò Sada lungo le strade della metropoli alla scoperta dei luoghi più iconici e delle sue sonorità, tra passato e presente. Insieme visitano quartieri e strade che racchiudono e raccontano le svariate anime della città, partendo dal Queens, dove Joe ha passato la sua infanzia.

Il rockumentary in 4 puntate va in onda ogni mercoledì dal 15 novembre alle 20:45 su Sky Arte HD.