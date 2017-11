New Delhi, una coperta tossica di nebbia e smog avvolge la città

New Delhi (askanews) - Queste incredibili immagini arrivano da New Delhi dove, in questi giorni, una "coperta" tossica di nebbia e smog avvolge palazzi e grattacieli, causando seri problemi di salute e respirazione agli abitanti.

La capitale indiana è stata trasformata in una vera e propria camera a gas da un mix di fumo, causato dalla bruciatura di stoppie da parte dei contadini, umidità e inquinamento, costringendo le autorità locali a prendere contromisure come l'aumento del costo dei parcheggi e la riduzione del prezzo del biglietto per metropolitana e mezzi pubblici.