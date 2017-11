Pensioni, Boeri: no decisioni prima di commissione su età

Milano (askanews) - Bisogna dare la possibilità alla commissione di poter lavorare liberamente senza predeterminare le categorie di lavoratori da esentare all'innalzamento dell'eta pensionabile. Lo ha sottolineato il presidente dell'Inps, Tito Boeri, in merito alla proposta di istituire una commissione per il calcolo delle differenze della speranza di vita in base al lavoro che si svolge.

"E' importante che tutte le decisioni non vengano prese prima che la commissione venga creata - ha detto Boeri, a margine di un evento Cerved - è chiaro che se già uno decide a priori quali sono i lavori che devono essere esentati... Troverei più giusto che si decidesse adesso una quota di lavoratori che viene esentato dall adeguamento e che venga poi affidato alla commissione il compito di identificare le categorie di lavoratori che hanno una speranza di vita più breve".

La commissione, ha detto ancora Boeri, "ha bisogno di avere accesso a un insieme di banche dati molto ricco, non solo quelle dell Inps ma quelle del ministero del Lavoro, dell'Inail e, nessuno ne parla mai, credo anche quelle del ministero della Salute perché ci sono tantissime cose che noi dobbiamo sapere da lì".

"Penso che sarebbe importante che il confronto pubblico si basasse su dei risconti obiettivi come quelli che questo lavoro potrebbe mettere a disposizione - ha concluso Boeri - poi ovviamente i politici decidono liberamente, ma possono decidere su una base informativa molto più ricca se a questa commissione viene data la possibilità di lavorare"