Renzi: polemiche con Grasso? Lo ringrazio per emendamento scuola

Roma, (askanews) - Nessuna polemica e anzi un "ringraziamento" al presidente del Senato, Piero Grasso. In arrivo con il suo treno a Calderara di Reno, nel bolognese, Matteo Renzi risponde così ai giornalisti che gli chiedono un commento sulla frase con la quale il presidente del Senato ha spiegato la sua uscita dal Partito democratico ("Non so se sono uscito io dal Pd o se quel Pd non c'è più).

"Talvolta le polemiche le ricevo, però non le faccio e quindi noi andiamo avanti, non apriamo nessun fronte di polemica e continuiamo a dire che è fondamentale che ci occupiamo di cose concrete - ha commentato, sottolineando - Voglio ringraziare il presidente del Senato Piero Grasso perché ieri è stato dichiarato ammissibile l'emendamento Marcucci proposto dal Pd, che permette di valutare e votare la possibilità per i genitori di portare a casa i bambini. Voi sapete che c'era questa necessità di intervenire, il Pd ha fatto un emendamento, c'era quella legge profondamente sbagliata secondo me, che impone a tutti i ragazzi di seconda e terza media di essere riaccompagnati a casa dai genitori, dagli adulti anche dai nonni. Come vede a polemica rispondo con un ringraziamento".