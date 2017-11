Se vuoi avere figli fai come i conigli: lo chiede governo polacco

Varsavia, (askanews) - Per combattere il calo demografico, i polacchi dovrebbero prendere esempio dai conigli, noti per la loro intensa attività sessuale, come suggerisce uno spot prodotto dal ministero della Salute polacco.

"Noi coniglietti, sappiamo una o due cose su come avere tanti figli. Volete conoscere il nostro segreto? Uno: ci muoviamo molto, due: mangiamo bene, tre: non ci stressiamo per cose non grandi .Quattro: non beviamo (alcol). Dunque: se vuoi diventare genitore, segui il nostro esempio. So di quello che parlo: mio papà ha avuto 63 figli".

Il video è stato diffuso dalle tv pubbliche e si aggiunge a una serie di misure adottate dal governo conservatore nazionalista di Varsavia per migliorare la natalità nel paese, che già distribuisce un sussidio di circa 118 euro al mese per bambino a partire dal secondo figlio.

L'ultimo rapporto dell'Onu sulle prospettive demografiche prevede un drastico calo del numero della popolazione polacca: dagli attuali 38,2 milioni, essa scenderà a 36,6 milioni nel 2030, a 32,4 nel 2050 e infine a 21,2 alla fine del secolo. Il ministero della salute polacco ha speso 700.000 euro per questo spot e ha ignorato le critiche che lo definiscono "insultante", "infantile" o "irresponsabile".