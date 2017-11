Tv, morto l'attore John Hillerman: Higgins in Magnum P.I.

Houston (askanews) - È morto a 84 anni, per cause naturali, nella sua casa di Houston, in Texas, l'attore americano John Hillerman, divenuto famoso in tutto il mondo soprattutto per il ruolo del maggiordomo ed ex sergente britannico, Jonathan Higgins nella popolare serie televisiva degli anni '80 "Magnum P.I.", al fianco di Tom Selleck.

Il personaggio di Higgins valse a John Hillerman un Golden Globe nel 1982 e un Emmy Award nel 1987. Aveva al suo attivo almeno una ventina di film e partecipazioni a diverse serie Tv, fra cui "Ellery Queen" e "La signora in giallo" ma fu proprio il ruolo del curatore della lussuosa tenuta hawaiana dello scrittore Robin Masters, quello al quale rimase più legato in tutta la sua carriera, al punto da rifiutare altre parti importanti, dopo la fine di "Magnum P.I.".

Nato a Denison in Texas, Hillerman era stato davvero un sergente nell'Aeronautica americana dopo aver frequentato l'accademia militare di St. Xavier e successivamente l'Università del Texas a Austin, dove si diplomò in giornalismo.

Si era ritirato dalle scene 17 anni fa, tornando a vivere in Texas. Per sua esplicita volontà non sarà organizzato alcun funerale.