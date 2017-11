Calcio, Svezia-Italia 1-0: Mondiali a rischio per gli Azzurri

Solna, Svezia (askanews) - Qualificazione per i Mondiali a rischio per la nazionale di calcio azzurra. La Svezia infatti si aggiudica il turno di andata dei play off. A Solna, in una "Friends Arena" gremita da 50mila tifosi, un tiro di Johansson sfortunatamente deviato da De Rossi regala ai padroni di casa, nonostante un paio di clamorose occasioni da gol italiane, un successo preziosissimo per 1-0 e costringe gli azzurri a ribaltare il risultato nella gara di ritorno in programma il 13 novembre a San Siro.

Il ct della nazionale Gian Piero Ventura prende atto, con qualche rimpianto, della gara ma già guarda al match di ritorno a Milano: "È evidente che il risultato dia fastidio, perché poteva essere diverso se fossimo andati in vantaggio. Il colpo di testa di Belotti era a tre o quattro metri a porta vuota e il palo di Darmian era a portiere battuto. Però con i se i ma non si va da nessuna parte, adesso abbiamo altri 90 minuti per ribaltare il risultato e le somme andranno tirate alla fine di quella partita".