Ostia, anche la sindaca Raggi alla manifestazione di protesta

Ostia (askanews) - La lotta alla criminalità unisce tutti, ha dichiarato la sindaca di Roma Virginia Raggi durante la manifestazione organizzata a Ostia dopo l'aggressione ai giornalisti Rai. "Le istituzioni - ha detto la sindaca ai microfoni di Skytg24 - sono presenti, vicine ai cittadini nella lotta contro criminalità e mafie. Era importante venire qui, far sentire la nostra presenza ai cittadini. Cittadina tra i cittadini".

Riguardo al Pd che non partecipato, considerando l'iniziativa una strumentalizzazione del M5s in vista del ballottaggio nel X municipio, la sindaca ha risposto: "Non voglio fare polemiche, io parteciperò anche alla manifestazione di giovedì".