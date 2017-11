Cantine adibite a centro stoccaggio di droga a Tor Bella Monaca, estrema periferia nordorientale di Roma. I carabinieri della locale stazione hanno rinvenuto circa 25 chilogrammi di hashish e cocaina, protetti da un sistema di allarme all'avanguardia, completo di telecamera di videosorveglianza collegata ad un combinatore telefonico che allertava i trafficanti di eventuali presenze all'interno delle cantine trasformate in magazzini per la droga.

I militari dell'Arma hanno arrestato, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, tre persone, un 36enne e un 42enne romani, entrambi con precedenti e senza occupazione, e un 28enne della provincia di Perugia, già noto alle forze dell'ordine.

Nel corso di perquisizioni in via dell'Archeologia e in via Santa Rita da Cascia i carabinieri hanno recuperato, oltre a 172 panetti di hashish e diversi involucri di cocaina, anche bilancini di precisione e materiale per il taglio e confezionamento. Nelle abitazioni dei malviventi sono state ritrovate altre dosi di hashish e circa 8.000 euro in contanti, provento dell'attività illecita.