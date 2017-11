A Budapest una statua di due metri dedicata a Bud Spencer

Budapest (askanews) - A un anno dalla sua morte, l'Ungheria ha reso omaggio all'attore italiano Carlo Pedersoli, meglio conosciuto come Bud Spencer. In una strada pedonale di Budapest, di fronte a centinaia di persone, è stata inaugurata una statua in suo onore.

Alta più di due metri, la statua di bronzo realizzata dalla scultrice Szandra Tasnadi ritrae l'attore in tenuta da cow-boy, con una sella poggiata sulla spalla. "Oggi più che mai ci rendiamo conto dell'importanza di mio padre nei vostri cuori"

Così la figlia Diamante Pedersoli ha voluto ringraziare gli organizzatori per l'omaggio al padre. Bud Spencer da decenni è oggetto di un vero culto in Ungheria. Ai tempi del comunismo, infatti, i film di Bud Spencer e Terence Hill superavano facilmente la severa censura dell'epoca. Motivo per cui gli ungheresi conoscono a memoria intere pellicole del duo di attori italiano.

"Bud Spencer è una leggenda per me. Ho visto molti suoi film. Mi piacevano i suoi personaggi perché usavano la forza per difendere i più poveri dai potenti", ha detto un uomo.

Budapest ha già intestato un parco all'attore italiano, scomparso nel giugno del 2016 all'età di 86 anni.