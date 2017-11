Christine Baranski porta su Timvision la serie "The good fight"

Roma (askanews) - "The good fight", spin-off della pluripremiata serie tv "The good wife", arriva in Italia dal 14 novembre in anteprima esclusiva su Timvision. Protagonista assoluta è Christine Baranski che torna nei panni di Diane Lockhart.

In "The good fight" l'agguerrita avvocatessa ha deciso di lasciarsi alle spalle il passato e andare in pensione, per godersi una rilassante vita in Provenza. Ma non tutto va secondo i piani. Una gigantesca truffa finanziaria rischia di portarle via soldi, stima e reputazione. Diane sarà così costretta a rimettersi al lavoro, reinventandosi in uno studio legale in ascesa, insieme al neo avvocato Maia Rindell, giovane leva della giurisprudenza interpretata da Rose Leslie.

Nello spin-off tornano anche due protagoniste di "The good wife", Cush Jumbo e Sarah Steele, rispettivamente nei ruoli di Lucca Quinn e Marissa Gold. La serie negli Stati Uniti ha avuto un grande successo di critica e di pubblico, tanto che è già in canitere una seconda stagione.