Forum Engie: 2,5 mld risparmi in bolletta con edifici efficienti

Milano, (askanews) - L'innovazione energetica negli edifici italiani consentirebbe di generare in cinque anni un volume d'affari superiore ai 29 miliardi di euro, con un aumento del gettito pari a 4,8 miliardi e un taglio della bolletta energetica degli italiani di circa 2,5 miliardi di euro. E questo solo intervenendo sul 20% delle abitazioni del centro e nord Italia. E' quanto emerso da uno studio realizzato dal Politecnico di Milano in collaborazione con Anci e Ambrosetti e presentato in occasione del V Forum Engie dedicato all'efficienza energetica degli edifici. Olivier Jacquier Ad di Engie Italia che nel nostro paese ha già riqualificato 10mila edifici di cui 3.500 scuole: "Secondo noi se dovessimo riqualificare il 20% degli edifici potremmo creare 130mila posti di lavoro, abbassare le emissioni di quasi 5 milioni di tonnellate, l'equivalente di un blocco di 2,8 milioni di veicoli e potremmo abbassare la bolletta degli italiani di quasi 2,5 miliardi di euro. Quindi ne vale la pena".

Nonostante gli incentivi degli ultimi anni, in Italia resta ancora molto da fare considerando che l'80% degli edifici è stata costruito prima dell'introduzione dei requisiti energetici e solo il 7% degli immobili residenziali è in una classe energetica elevata, con il risultato che gli edifici pesano per il 40% dei consumi energetici nazionali. Oggi il mercato dell'efficienza energetica in Italia ha un valore di circa 6 miliardi di euro e già offre ritorni interessanti con tassi di rendimento dell'investimento che vanno da poco meno del 10% al 20%, e un payback fra i 3 e i 9 anni. Fondamentali per lo sviluppo del settore sono le misure contenute nella Sen, la Strategia Elettrica Nazionale che ha posto grande attenzione proprio sui consumi energetici degli edifici: "La Sen è un nuovo passo avanti per portarci verso nuovi obiettivi che sono stati aumentati. Ma secondo me non c'è più tempo. Siamo davanti a questa grande sfida del cambiamento climatico e la Sen è decisamente un nuovo passo avanti per affrontare questa sfida".