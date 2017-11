Hi-tech e green, 60 residenze di lusso con affaccio su San Pietro

Roma, (askanews) - Sessanta residenze di lusso in un parco storico protetto, tre edifici dall'anima green grazie all'utilizzo delle energie rinnovabili. Un investimento da oltre 100 milioni di euro. E' il nuovo complesso residenziale Monticello, progetto a cura di Europa Risorse che nel 2018 vedrà sorgere 60 residenze nel cuore di Roma, a pochi passi da Città del Vaticano, con una vista unica sulla Basilica di San Pietro e sulla skyline della Capitale.

Appartamenti domotici in cui tutto si può gestire con uno smartphone, materiali pregiati, sauna, piscina privata a richiesta, impianto geotermico, serre solari, classe energetica A+, e servizi alberghieri come concierge, guardiania, manutenzione e lavaggio auto. Ogni garage disporrà di presa per la ricarica dei veicoli elettrici. Oltre a spazi esclusivi con sala fitness, sala per bambini, e soprattutto un elegante roof garden di 400 metri quadrati completo di smartpool con vista mozzafiato sulla Cupola di San Pietro.

Una realizzazione particolarmente significativa, che testimonia non solo il ritorno dell'interesse degli investitori stranieri verso progetti di sviluppo immobiliare in Italia, ma anche un nuovo concept di creatività, stile e design nel più rigoroso rispetto dell'ambiente: Monticello è infatti uno dei pochi esempi di Green Building, una costruzione che sfrutta, oltre al fotovoltaico, anche un impianto geotermico basato su 130 sonde che arrivano fino a 100 metri di profondità per sfruttare il calore del sottosuolo.

Spiega l'ingegner Antonio Napoleone, Presidente Europa Risorse SGR "Per la prima volta abbiamo creato un progetto comodo. Il progetto va per quelle famiglie impegnate che vogliono il bello, ma che vogliono vivere anche in maniera comoda".