Mobilità, Martino (car2go): car sharing ha cambiato le città

Rimini, (askanews) - "Il car sharing ha cambiato le città in cui è arrivato. Dal 2013, l'anno del lancio a Milano, si è rivelato un fenomeno di massa che ha letteralmente cambiato il modo di pensare dei cittadini". Lo ha ribadito, in tema di mobilità sostenibile, Gianni Martino, consigliere Aniasa e Managing Director Italy & Country Manager Europe South per car2go.

"Car2go è stata pioniera di questa nuova formula, il cosiddetto free floating che ha di fatto cambiato le dinamiche di noleggio e ha avuto un grandissimo successo - ha proseguito Martino -. Contiamo oggi in quasi mezzo milione i nostri clienti soltanto in Italia e più di un milione sono gli utilizzatori dei servizi di car sharing che sono stati poi introdotti dai nostri concorrenti". C'è però tanto da fare: "soprattutto per il quadro normativo, che è cittadino, cioè ogni città ha una sua normativa. Più o meno ci si è allineati alla normativa guida emessa dal Comune di Milano nel 2013 ma tanto c'è da fare, le strade si utilizzano in maniera diversa, così come il suolo pubblico, gli accessi alla Ztl, stessa cosa per le strisce dei parcheggi su strada. Noi siamo pronti a raccogliere la sfida e siamo pronti a crescere molto anche fronte della guida autonoma e della mobilità elettrica".