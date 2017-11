Mobilità, Muroni (Legambiente): è il futuro ambientale del paese

Rimini, (askanews) - "Immaginare la mobilità dei prossimi decenni significa immaginare il futuro ambientale del paese". Lo ha ribadito in occasione dell'ultima edizione di Ecomondo alla Fiera di Rimini la presidente nazionale di Legambiente Rossella Muroni. "Su questo abbiamo dei dati in negativo perchè i dati sull'inquinamento atmosferico dimostrano che ancora le nostre città sono fatte a misura delle quattro ruote - ha aggiunto Muroni -, però abbiamo moltissime esperienze in positivo, sia di gestione della politica di mobilità nelle città, penso all'area C di Milano, che vanno verso un disincentivo dell'uso dell'auto privata e poi ci sono le esperienze che riguardano l'innovazione tecnologica nei trasporti".

Per Muroni comunque "non c'è tecnologia che tenga, non si tratta semplicemente di sostituire il motore a combustione interna con un motore elettrico, si tratta di ricostruire la mobilità cittadina immaginando una serie di fattori, per cui muoversi a piedi o in bicicletta potrà essere davvero sicuro per gli italiani".