Trasporto illegale di uccellini, fermati due trasportatori

Brescia, (askanews) - I militari del Gruppo Carabinieri Forestali di Vicenza - con la collaborazione del Gruppo Carabinieri Forestale di Brescia, Pisa e Lucca e la Sezione Operativa Antibracconaggio e Reati a Danno degli Animali (SOARDA) - hanno fermato a Brescia due trasportatori abusivi di uccellini vivi.

All'interno di un'autovettura noleggiata appositamente, sono stati rinvenuti 4 trasportini in legno contenenti un totale di cento cesene e 26 tordi, oltre che un "pizzino" con i prezzi per tali esemplari - per un ammontare complessivo di 9.360 euro.

Provenienti probabilmente da un traffico internazionale tra Francia ed Italia, gli uccellini erano "inanellati" con sigilli inamovibili contraffatti. Gli animali sonos tati rinchiusi in questi spazi angusti per un lungo periodo di tempo, in totale assenza di cibo ed acqua, privati anche della possibilità di spiegare le ali.

Mentre gli esemplari sono stati consegnati al Centro recupero animali "Il Pettirosso" di Modena, i due soggetti, entrambi di Pisa, sono stati denunciati per i reati di maltrattamento di animali, ricettazione, contraffazione e uso abusivo di sigilli.