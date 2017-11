"Alpinisti" sulla Cupola del Brunelleschi a Firenze

Roma, (askanews) - Operatori specializzati in edilizia acrobatica hanno iniziato a calarsi dalla Cupola del Brunelleschi per controllarne le parti più alte. Sono iniziati così i controlli del rivestimento esterno della Cupola di Santa Maria del Fiore, a Firenze. Controlli eseguiti da operatori specializzati in lavori edilizi in cordata, che si calano dalla base della Lanterna, da una altezza di oltre 100 metri, come dei veri e propri alpinisti. "Un metodo spettacolare - spiega il Presidente dell'Opera di Santa Maria del Fiore, Luca Bagnoli - che permette di controllare palmo a palmo il rivestimento della Cupola e verificarne lo stato di conservazione".

In Piazza del Duomo, intanto, si sta montando la gigantesca gru con un braccio di 135 metri con cui gli operai dell'Opera di Santa Maria del Fiore dal 15 novembre si caleranno dall'alto del Campanile di Giotto per verificare le condizioni del pennone, un albero di cipresso rosso alto 14 metri, su cui è posta una palla dorata, contenente reliquie, e una croce.

Questi interventi fanno parte del monitoraggio delle parete esterne dei monumenti del Duomo di Firenze, eseguiti dall'Opera su circa 40 mila metri quadrati di superfici marmoree, che permettono di individuare i possibili degradi e programmare gli interventi di restauro.