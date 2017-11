"Apocalisse azzurra", lo psicodramma italico sui quotidiani

Milano (askanews) - "Apocalisse azzurra", "Disfatta", "Vergogna nazionale": le prime pagine dei quotidiani italiani raccontano lo psicodramma collettivo vissuto da una nazione intera all'indomani dell'esclusione dell'Italia dai mondiali in Russia nel 2018 dopo la sconfitta ai play off con la Svezia. Nell'ultimo atto della sfida, a Milano, uno zero a zero, ha condannato gli azzurri di Ventura dopo il ko in Svezia per uno a zero. Tra le immagini sui giornali, le più gettonate sono quelle del pianto inconsolabile del capitano Buffon o di altri azzurri, stramazzati a terra per la delusione dopo il triplice fischio finale del match di San Siro.